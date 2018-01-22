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AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? (13-14 Ocak AÖF sınavı)

22 Ocak 2018 Pazartesi - 7:34 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 7:34

AÖF final sınavı 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde AÖF soru ve cevapları da yayınlandı. Peki milyonlarca öğrencinin merakla beklediği AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı...


AÖF final sınav sonuçları milyonlarca öğrenci tarafından merak ve heyecanla bekleniyor. 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşen AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF güz dönemi sınav soru ve cevapları ise erişime açıldı. İşte tüm merak edilenler...

AÖF SINAVI SORU VE CEVAPLARI
 
AÖF soruları ve cevapları geçtiğimiz dönemlerde olduğunu gibi sınavların sona ermesinin ardından erişime açıldı. Adaylar AÖF sorularına ve cevaplarına sisteme öğrenci girişi yaprak 'Anadolum eKampüs' üzerinden çıkmış sınav soruları linkine tıklayarak ulaşabiliyorlar.
 
 
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
 
AÖF sınav sonuçları ise sınavların sona ermesinin ardından on beş günlük süre içerisinde sorgulamaya açılıyor. Sınav sonuçları sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulanabilecek.
 
SINAV SONUÇ İTİRAZI
 
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

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