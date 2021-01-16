AÖF ek sınav hakkı isteniyor! AÖF ek sınav hakkı verildi mi?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavları başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada "Açıköğretim güz dönemi dönemi sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak'ta çevrim içi ortamlarda yapılacaktır." İfadeleri kullanıldı. Final sınavı için ekranlarının başına geçen bazı adayların teknik sorunlar nedeniyle sınav hakları sona erince adaylar, ek sınav hakkı istediklerini sosyal medya üzerinden duyurmaya başladı. AÖF ek sınav hakkı detayları…

AÖF ek sınav hakkı konusu yeniden gündeme geldi. AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denilerek sınavların yapılacağı tarih verildi. Sınavlar bugün başladı. Yapılan açıklamaya göre, Açıköğretim güz dönemi dönemi sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak'ta çevrim içi ortamlarda yapılacak. Ancak sınav esnasında yaşanan teknik sıkıntılar öğrencileri tedirgin etti. Sınav haklarının elinden alınmasını istemeyen öğrenciler ek sınav hakkı talebinde bulunuyor.

AÖF ek sınav hakkı talep ediliyor!

Sınav sırasında öğrencilerin bazıları sistemden kaynaklı hatalar ile karşılaştı. Bu sebepten dolayı sınavda sıfır verilerek final öğrencilerin sınav hakları elinden alındı. Anadolu Üniversitesi’nin ek sınav hakkı verip vermeyeceği henüz belli değil ancak geçen yıl da 13 Aralık’taki internet yoğunluğu nedeniyle bazı öğrencilerin mağduriyet yaşadıklarını sosyal medyadan iletmesinin ardından Anadolu Üniversitesi'nden ek sınav hakkı açıklaması gelmişti.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde corona virüs salgını nedeniyle sınavlar çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 13 Aralık’taki internet yoğunluğu nedeniyle bazı öğrencilerin mağduriyet yaşadıklarını sosyal medyadan iletmesinin ardından Anadolu Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.

Mağduriyeti sistem üzerinden tespit edilen öğrencilere ayrıca sınava giriş hakkı verildiği belirtilen açıklamada, “2020-2021 Güz Dönemi Çevrimiçi Ara sınavımızın ilk oturumu 12-14 Aralık tarihlerinde başarı ile yürütülmüştür. Bu tarihler arasında öğrencilerimiz diledikleri gün ve saatte, sorumlu oldukları derslerin sınavlarına girebilmiştir. 13 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde, internet sunucuları üzerinde ülkemiz genelinde geçici bir yoğunluk yaşanmıştır. Yoğunluktan kaynaklı olarak erişim sorunu yaşanan derslerin sınavlarında öğrencilere 3 sınava giriş hakkına ilave sınava giriş hakkı tanınmıştır. Üniversitemiz ilgili birimleri ile sınav öncesi, süresince ve sonrasında hiçbir mağduriyet yaşanmaması için tüm çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine önleme sunulur” denildi.