AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman başlıyor? Anadolu Üniversitesi'nden AÖF DGS kayıtları açıklaması!

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF DGS kayıt tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Peki, AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman başlıyor? AÖF DGS kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte AÖF DGS kayıt tarihleri...

Anadolu Üniversitesi, AÖF DGS kayıt tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan açıklamada, AÖF DGS kayıt tarihlerinin 14 Ekim'de başlayacağı bildirildi. Peki, AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman başlıyor? AÖF DGS kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte AÖF DGS kayıtları ile ilgili merak edilenler...

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt tarihleri ile ilgili açıklama yaptı.

AÖF DGS KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, AÖF DGS kayıtları 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayıp, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü sona erecek. 20 Ekim 2020 Salı günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00’da sona erecek.

AÖF DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF DGS kayıt başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor. Bilgileri güncel olmayan adayların kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgi güncelleme işlemlerini yapması gerekiyor.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayların kaydı yapılmayacak. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp öğretim giderini ödeyen adayların, durumları fakülte tarafından kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.

Adayların ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermesi gerekiyor.

Kayıt belgeleri eksik adayların kayırları yapılmayacak ve belgeleri tamamlaması için ek süre verilmeyecek. Kayıt süresinin uzatılmayacağının belirtildiği açıklamada "Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz." uyarısı yapıldı.