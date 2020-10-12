AÖF'den ara sınav duyurusu! AUZEF, ATA AÖF güz dönemi sınavları online mı olacak? AÖF ders seçme tarihleri!

2020-2021 yılı eğitim dönemine AUZEF, ATA AÖF ve AÖF'de öğrenciler ders seçimi işlemlerini yaptılar. Öğrenciler corona virüsten dolayı online yapılan AÖF sınavlarının 2020-2021 döneminde de online olarak yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 2020 AUZEF, ATA AÖF ve AÖF sınavları online mi yapılacak? İşte AÖF açıklaması...

AUZEF, ATA, AÖF 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına başladı. Yeni eğitim dönemi için ders ekleme işlemleri devam ederken adaylar, AÖF sınavları online olup olmayacağını araştırıyor. Bilindiği üzere Açıköğretim Fakültesi geçtiğimiz dönem corona virüs nedeniyle, AÖF Bahar Dönemi vize ve finallerini online olarak yapmıştı. AÖF yeni eğitim öğretim yılına ait sınavlar ile ilgili açıklama yaptı. Peki, AUZEF, ATA, AÖF sınavları online mı olacak? AÖF ders seçme tarihleri ne zaman? AÖF'nin son dakika online sınav açıklaması...

AÖF'DEN SINAVLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA!

Açıköğretim sınavlarının corona virüs önlemleri kapsamında online yapılması bekleniyordu. 2020-2021 AÖF sınavları online olup olmayacağını araştıran adaylara, AÖF'nin resmi Twitter duyuru hesabından açıklama geldi.

AÖF'nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda güz Dönemi arasınavları online (çevrim içi) olarak yapılacağı açıklandı.

ATA AÖF, AUZEF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden sonra bugün itibariyle Anadolu Üniversitesi de 2020 - 2021 güz dönemi ara sınavlarının online olarak yapılacağını duyurdu.

12 - 13 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze olarak yapılması planlanan 2020 - 2021 güz dönemi arasınavları bugün yapılan duyuru ile pandemi şartlarının elvermemesi sebebiyle online olarak yapılacağı açıklandı. Corona virüs pandemisi nedeniyle 2019 - 2020 yılı bahar dönemi arasınavları ve dönem sonu sınavları ile yaz okulu sınavları online olarak yapılmıştı.

Yapılan duyuru ile açıköğretim sınavlarının online olarak devam edeceği bildirilmiş oldu.

AÖF DERS SEÇME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

2020 AÖF ders seçimi 15 Ekim 2020'de sona erecek. 16 Ekim 2020 tarihinde ise mazeretli ders ekle-sil işlemleri alınacak. AÖF ders ekle sil işlemleri online AÖF resmi web sitesinde bulunan "Öğrenci Giriş" bölümünden öğrenci tarafından yapılabilecek. İkinci üniversite kaydı olarak AÖF'ye kayıt yaptıran öğrenciler sistem üzerinden AÖF'ye transkriptlerini paylaştığında bazı derslerden muaf olacak. Anadolu Üniversitesi ders ekle sil işlemleri ne zaman yapılacak araştıran öğrenciler, bu işlemlerin ardından eğitime başlayacak.

2020 AUZEF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

AUZEF çağrı merkezine ulaşan öğrencilere, ders seçim işleminin üniversite tarafından yapılacağı bilgisi veriliyor. AUZEF'e muaf olunan dersleri belirtmek için ise AUZEF'in Çözüm Merkezi ile iletişime geçilmesi gerekiyor. https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ adresinden önceki üniversiteye ya da devam ettiği üniversiteye ait transkripti paylaştığında bazı derslerden muaf olabilecek.