AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? (AÖF kayıt yenileme 2018) Sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Final sınavı sonrası binlerce AÖF öğrencisinin beklediği haber açıklandı. 2018 yılı AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki bu tarihler nedir? AÖF ders geçme notu kaçtır? İşte tüm detaylar....

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Final sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF kayıt yenileme tarihleri de merak ediliyor. Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat'ta başlayacak.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır.

“Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur.“Başarı Notu” alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF sınav sonuçlarını ile ilgili bilgilere Anadolum e-Kampüs ya da AÖF sistemine öğrenci girişi yaparak sorgulamanız mümkün.