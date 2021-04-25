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Anzak Koyu'nda şafak ayini düzenlendi

AA |  25 Nisan 2021 Pazar - 7:32 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 7:59

Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda tören düzenlendi.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, her 25 Nisan'da  atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin  katılımıyla gerçekleştirilen "Şafak Ayini" yerine sınırlı sayıda katılımcıyla  çelenk sunma töreni düzenlendi.
 
 Anzak Koyu'nda saat 05.30'da Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc  Innes-Brown ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton'un konuşmalarıyla başlayan  törende, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda  hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup 2.  Kolordu Komutanlığında görevli Piyade Kurmay Yarbay Anıl Aksoy tarafından okundu.
 
Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'in  çelenk bıraktığı tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.
 
Program, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının  okunmasının ardından tamamlandı.
Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan  Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda  Büyükelçisi Sonya Mcguinnes ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin  katıldı.
 
Anzaklar ve Anzak Günü
 
 Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New  Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.
 
Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Ortadoğu ve Avrupa'da  müttefikleri adına savaştı.
 
Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan  1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.
 
  
 

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Çanakkale Anzak tören
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