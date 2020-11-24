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Antony Blinken kimdir? ABD Dışişleri Bakanlığına getirilecek Antony Blinken'in kariyeri!

24 Kasım 2020 Salı - 15:07 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 15:07

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın A Takımı şekillenmeye başladı. Joe Biden, Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı olarak görevlendireceğini açıkladı. ABD'nin küresel imajını düzeltmesi beklenen 58 yaşındaki Blinken, Obama döneminde hem Beyaz Saray, hem Dışişleri Bakanlığı hem de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde önemli görevlerde bulundu. Peki, Antony Blinken kimdir? İşte ABD Dışişleri Bakanlığına getirilecek Antony Blinken hakkındaki detaylar...


ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Dışişleri  Bakanlığına uzun yıllar birlikte çalıştığı Antony Blinken'ı getireceğini  açıkladı. Küreselciliğin  güçlü savunucularından biri olarak öne çıkan Blinken, uzun yıllar Biden'a dış  politikada üst düzey danışmanlık yaptı. Peki, Antony Blinken kimdir? İşte ABD Dışişleri Bakanlığına getirilecek Antony Blinken hakkındaki detaylar...
 
 
Antony Blinken kimdir?
 
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Dışişleri  Bakanlığına uzun yıllar birlikte çalıştığı Antony Blinken'ı getireceğini  açıkladı. 
 
ABD'nin küresel imajını düzeltmesi beklenen 58 yaşındaki Blinken,  Obama döneminde hem Beyaz Saray, hem Dışişleri Bakanlığı hem de ABD Senatosu Dış  İlişkiler Komitesinde önemli görevlerde bulundu.
 
Uzun yıllar Biden ile çalışan ve dış politikada 30 yıllık tecbüresi  olan Blinken, Obama döneminde 2015-2017 yıllarında Dışişleri Bakan Yardımcılığı  görevini yürüttü.
 
Yönetimin DEAŞ'a karşı mücadele, Asya ile ilişkileri yeniden dengeleme  ve küresel mülteci krizi gibi konularda yürüttüğü diplomaside başı çeken Blinken,  eski başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığını görevinde de  bulundu.
 
Obama'nın ilk döneminde Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ulusal güvenlik  danışmanı olan Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesinde de 2002-2008 yılları  arasında Biden ile birlikte çalıştı.
 
Blinken, 1994-2001 yılları arasında eski başkan Bill Clinton'ın Ulusal  Güvenlik Konseyi'nde de yer aldı.
 
Biden ve Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris'e seçim  kampanyası döneminde dış politika danışmanlığı yapan Blinken, öncesinde ise Penn  Biden Center for Diplomacy and Global Engagement düşünce kuruluşunun  direktörlüğünü yaptı.
 
Kamu görevlerinde bulunmadan önce The New Republic dergisinde  muhabirlik yapan ve dış siyaset üzerine yazılar yazan Blinken, "Ally Versus Ally:  America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis" kitabının yazarı.
 
Lise eğitimini Paris'te alan Blinken, Harvard ve Columbia  Üniversitelerinde hukuk okudu.
 
 
 

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