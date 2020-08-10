Antonio Banderas kimdir? Koronavirüse yakalanan Antonio Banderas kaç yaşında, nereli?

İspanyol oyuncu Antonio Banderas sosyal medya hesabı üzerinden 60. yaş gününde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Banderas,yaptığı açıklamada, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum" dedi. Antonio Banderas kimdir?

ANTONİO BANDERAS KİMDİR?

İspanyol oyuncu Antonio Banderas, 10 Ağustos 1960 yılında Málaga’da doğdu. Çocukluk yıllarında iyi bir futbolcu olmayı planlıyordu ancak ciddi bir sakatlık geçirmesi üzerine bu sevdasından erken yaşta vazgeçmek zorunda kaldı. Oyunculuğa olan yatkınlığını, Milos Forman'ın beğeni toplayan filmi "Hair" ( 1979 ) ile keşfeden aktör, ailesinin bütün itirazlarına rağmen daha 10 yaşındayken sahneye çıkmaya başladı. Arkadaşlarıyla birlikte kurduğu tiyatro topluluğuyla birlikte İspanya’yı dolaşarak sokak gösterileri yaptı. 1981 yılında Madrid'e geçtikten kısa bir süre sonra kendini ispatlama fırsatı yakalayan Antonio Banderas, İspanya Ulusal Tiyatrosu'na girmeye hak kazandı. Tiyatro yıllarında ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almadovar ile yolunun kesişmesi önünde yeni bir yol açtı. 1982 yılında yönetmenin "Labyrinth of Passion" adlı seks komedisinde rol alan Antonio Banderas, "Women on the Verge of a Nervous Breakdown" ve "Law of Desire" gibi filmlerde Almadovar ile çalışma fırsatı buldu. Bir akıl hastasını canlandırdığı rolün ardından rotasını Hollywood'a çeviren yakışıklı aktör, Arne Glimcher'in Pulitzer ödüllü bir romandan uyarladığı "The Mambo Kings" adlı filmde rol aldı. Kariyeri boyunca karmaşık karakterleri oynamaktan büyük zevk alan Antonio Banderas, , sırasıyla Jeremy Irons, Meryl Streep ve Glenn Close gibi oyuncuların yer aldığı "The House of the Spirits" ( 1993 ), Neil Jordan'ın "Interview With the Vampire", Salma Hayek'li "Desperado" ( 1995 ) adlı filmlerle üne kavuştu. Sylvester Stallone ile birlikte oynadığı "Assasins"( 1995 ) adlı filmde acımasız profesyonel bir katili canlandıran aktör, oynadığı her rolü başarıyla ekrana yansıttı. Seslendirme projelerinde de yer alan Antonio Banderas, Shrek animasyon filminde Çizmeli Kedi rolünü seslendirdi ve büyük beğeni topladı bir kez daha. Banderas'ın rol aldığı ve yayılanan en son film ise Annemin Sevgilisi oldu ve bu filmde gizli bir ajan rolünü üstlendi.