Antik çağın Hac merkezinde bin 500 yıllık Kilise ortaya çıkarıldı

Eskipazar İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ise antik kentin büyük bir potansiyeli olduğunu ve mozaik sanatının ön plana çıktığını kaydederken, Belediye Başkanı Yarkan ise, ilçeleri ve Türkiye için bölgenin büyük bir hazine olduğunu söyledi.

"Bin 500 yıllık Kilise”

Kazı sorumlusu ve bilimsel danışmanı Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Kasım - Aralık ayında yaptıkları kazı çalışmalarında bin 500 yıllık olduğu belirlenen Kilisenin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Jeoradar ile belirlenen alanda yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan kilisenin Anadolu ’nun en erken kiliselerinden biri olduğunu da ifade eden Çelikbaş, “ Şuan küçük bir bölümünü ortaya çıkarmamıza rağmen elde ettiğimiz arkeolojik bilgiler doğrultusunda M.S. 5. yüzyılın ortalarını bize işaret etmekte. Buda Anadolu kilise mimarisine baktığımızda erken kiliselerden bir tanesini yansıttığını söyleyebiliriz. Bu kilisenin önemli bir durumu da söz konusu. Hristiyanlık dünyasında Eskipazar’da doğmuş ve burada ölmüş zat mevcut. Buda Antik Çağ’ın en önemli kişilerinden birisi olan sütun azizlerinden Stiylos Alpius. Bunla ilgili antik kaynaklar Eskipazar’da ona ait kız ve erkek manastırının varlığından bahsediliyor. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda da kilise ve manastırları tespit etme imkanı çok yüksek. Kilise C’nin de erken bir kilise olması ve onunla aynı döneme gelmesi bizim verileri güçlendiriyor. Bu anlamda ortaya çıkardığımız kilise çok önemli bir konuma sahip” dedi.

“Hristiyanlık dünyası için çok önemli”