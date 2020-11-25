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Antibiyotik direnci yakın gelecekte sağlığı tehdit edebilir

25 Kasım 2020 Çarşamba - 17:35 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 17:35

KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, "Antibiyotik direnci yakın gelecekte insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir durum. Bilimsel kuruluşlar tarafından yapılan hesaplamalara göre, her yıl 700 bin kişi antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan hayatını kaybediyor. Eğer ciddi önlemler alınmazsa 2050 yılına geldiğimizde bu sayı 10 milyona ulaşacak. Çok basit enfeksiyonlardan insanlar ölecek" dedi.


Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları  Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, her yıl 700 bin kişi  antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan hayatını  kaybettiğini belirterek, "Antibiyotik direnci yakın gelecekte insan sağlığını  ciddi şekilde tehdit eden bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Azap, yaptığı açıklamada, KLİMİK, Türkiye Enfeksiyon  Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Türk Hastane  İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HİDER) ve Çocuk Enfeksiyon ve Bağışıklama  Derneklerinin ortak başlattığı "Hapı Yutma" halk farkındalık kampanyası hakkında  bilgi verdi.

Antibiyotiklerin, "bakteri" denilen mikroorganizmaların sebep olduğu  enfeksiyonların tedavisinde kullanılan, aslında bakterileri öldürürken canlı  bütün hücrelere birtakım etkileri olabilen ciddi ilaçlar olduğuna işaret eden  Azap, "Antibiyotik bütün enfeksiyonlarda değil sadece bakterilerin neden olduğu  enfeksiyonlarda işe yarar ve ancak o zaman gereklidir. Bu nedenle virüslerin  neden olduğu nezle, grip gibi enfeksiyonlarda değil, bakterilerin neden olduğunu  düşündüğümüz veya testlerle gösterdiğimiz enfeksiyonlarda doktor önerisiyle  kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Doğru antibiyotik kullanımının, "doktorun önerdiği antibiyotiği onun  önerdiği şekilde ve önerdiği sürede kullanmak" anlamına geldiğini vurgulayan  Prof. Dr. Azap, zamanını kaçırmadan, ara vermeden önerilen süreyi tamamlamanın, direnç gelişmesini engellemek açısından önemli olduğunun altını çizdi.

"Antibiyotik direncine dikkat"

Doktorları antibiyotik yazmaya, eczacıları da reçetesiz vermeye  zorlamamak gerektiğini belirten Azap, antibiyotiklerin canlı olan bütün hücrelere  zarar verebilen ciddi ilaçlar olduğunu bildirdi. Gereksiz antibiyotik  kullanımının kalp, karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere birçok organda zarara  neden olabileceğini ifade eden Azap, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Bakterilerin direnç kazanması ve bu direnci diğer bakterilere de  bulaştırması nedeniyle antibiyotik direnci yaygınlaşır. Antibiyotik direnci, bakterilerin çeşitli mekanizmalarla antibiyotik dediğimiz kimyasal moleküllere  karşı dayanıklı hale gelmesi, antibiyotiklerden etkilenmeden çoğalmaya ve  hastalık yapmaya devam etmesidir. Antibiyotik direnci bakterilerin  antibiyotiklerle karşılaşmasıyla gerçekleşir. Nasıl ki insan toplumlarında her  bir birey farklı özelliklere sahip ise her bakteri topluluğunda da kullandığımız  antibiyotiğe karşı doğuştan dayanıklı olan bireyler vardır. Biz antibiyotik  kullandığımızda, antibiyotiğe duyarlı olan bakteriler ölürken bu doğuştan  dayanıklı olanlar ölmezler, duyarlı bakterilerin ölmesinin sağladığı boşluğun  avantajıyla çoğalmaya devam ederler. Üstelik kendilerini antibiyotiğe dirençli  yapan genetik özelliklerini başka bakterilere bulaştırarak onların da dirençli  hale gelmesine neden olurlar. Bir süre sonra o bakteri türünün tamamı  karşılaştığı antibiyotiğe dirençli hale gelir."

"Çok basit enfeksiyonlardan insanlar ölecek"

Antibiyotiklerin doğru ve akılcı kullanımının sadece hekimlerin  gayretleriyle olmayacağını, halka da bu konuda sorumluluk düştüğünü kaydeden  Azap, "Unutmayalım ki antibiyotik direnci yakın gelecekte insan sağlığını ciddi  şekilde tehdit eden bir durum. Bilimsel kuruluşlar tarafından yapılan  hesaplamalara göre, her yıl 700 bin kişi antibiyotiklere dirençli bakterilerin  neden olduğu enfeksiyonlardan hayatını kaybediyor. Eğer ciddi önlemler alınmazsa  2050 yılına geldiğimizde bu sayı 10 milyona ulaşacak. Çok basit enfeksiyonlardan  insanlar ölecek." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Azap, el yıkama, genel temizlik kurallarına uyma, aşı olma  ve bağışıklık sistemini güçlü tutmanın enfeksiyonlara yakalanmayı önleyeceğini,  bu şekilde antibiyotik kullanmaya da gerek kalmayacağını ifade etti.

Akılcı antibiyotik kullanımının öneminin anlaşılması için "Hapı Yutma"  başlığıyla başlatılan kampanyaya da dikkati çeken Azap, bu kampanya kapsamında  filmler, yazılar, uzman görüşleri ve uyarıların paylaşılacağını bildirdi.

Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanmanın zararları üzerine  kurgulanan farkındalık kampanyasının detaylarına www.hapiyutma.com adresinden  ulaşılabiliyor.

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