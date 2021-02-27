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Antartika'da dev buz kütlesi buz sahanlığından koptu

AA |  27 Şubat 2021 Cumartesi - 17:35 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 17:35

Antartika'nın batısındaki Brunt Buz Sahanlığı'ndan, 1270 kilometrekarelik bir buz kütlesinin koparak ayrıldığı bildirildi.


Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, buz sahanlığının  kuzey kısmında Kasım 2020'de meydana gelen yarık gelişerek kopma noktasına geldi.
 
Britanya Antartika Araştırma Kurumu (BAS), ocak ayı boyunca günde  yaklaşık 1 kilometre hızla ilerleyen yarığın, dün sabah saatlerinde 1270  kilometrekarelik bir kütlenin sahanlıktan ayrılmasına yol açtığını bildirdi.
 
Araştırmacılar, Manhattan Adası'nın 20 katı büyüklüğündeki kütlenin  sürüklenerek kıyıdan uzaklaşabileceği veya buz sahanlığı yakınında yerini  koruyabileceğini belirtti.
 
Kopuşun, doğal sürecin parçası olduğunu ifade eden uzmanlar, küresel  iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcaklık değişimlerinin etkisine dair sonuçlara  varmak için daha detaylı araştırma yapılması gerektiği değerlendirmesinde  bulundu.
 
150 metre kalınlığındaki Brunt Buz Sahanlığı, Antartika kıyısında her  yıl 2 kilometre batıya doğru sürükleniyor. Bu hareketin sonucu olarak bölgede buz  dağları ve büyük buz kütleleri oluşuyor.
 

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