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Antartika'da 1,5 milyonluk yeni penguen sürüsü keşfedildi

AA |  02 Mart 2018 Cuma - 20:57 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 20:57

Antartika'da, daha önce hiç bilinmeyen 1,5 milyon Adelie penguen sürüsü keşfedildi.


Bilimsel Raporlar Dergisinde yayımlanan makaleye göre, sayıları  azalmakta olan Adelie penguenlerinin daha önce bilinmeyen bir sürüsü  bulundu. 
 
Sayısı 1,5 milyonu bulan penguen sürüsünün, insanların ve iklim  değişikliği etkilerinin daha az görüldüğü “Tehlike Adaları”nda keşfedildiği  belirtildi. 
 
 
Araştırmacılar, Tehlike Adaları’nın Antartika’nın kuzeyine çok uzak  olması ve kalın buzullarla kaplı olması nedeniyle, penguenlerin kendilerini  korumada başarılı olduklarını ifade etti.
 
Yeni keşfin, Antartika’daki Adelie penguen sürüleri arasındaki  en  büyük sürü olduğu kaydedildi.
 
 New York'taki Stony Brook Üniversitesinden ekoloji uzmanı Heather  Lynch, penguen sürüsü ile ilgili ilk belirtileri 2014 yılında tespit ettiklerini  belirterek, “2014 yılında uzaydan aldığımız görüntülerde penguen dışkılarına  rastlamıştık ancak bunun yanlış olabileceğini düşünmüştüm. Fakat daha sonraki  araştırmalarda daha önce hiç görülmemiş devasa bir penguen grubunu keşfettik.”  ifadelerini kullandı.
 
2014 yılında uzaydan görüntülenecek kadar büyük dışkı görüntülerine  rastlanması, araştırmacıların bölgede araştırmalara yönelmesine neden  olmuştu.
 
  
 

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