Antalyaspor Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor Denizlispor maçı canlı izlenebilecek mi, şifreli mi?

Süper Lig'de haftanın kapanış maçı Antalyaspor ve Denizlispor arasında olacak. Süper Lig’deki 13 maçın sadece ikisini kaybeden Antalyaspor Denizlispor'u konuk edecek. Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı 13 Süper Lig maçının 12'sinde gol yiyen Denizlispor ve Antalyaspor maçı merak ediliyor. Peki Antalyaspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Süper Lig'de çıktığı son 18 maçın birini kaybeden Antalyaspor ile tek mağlubiyetini iç sahada aldı. 2020’de Rizespor'un ardından en fazla deplasman maçına çıkıp galibiyet alamayan Süper Lig takımı Denizlispor karşı karşıya geliyor.

ANTALYASPOR DENİZLİSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, CANLI MI?

Antalyaspor Denizlispor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Denizlispor'un dış sahada attığı son sekiz Süper Lig golünün yedisi duran toplardan geldi. Antalyaspor forveti Adis Jahovic, geçen sezon Denizlispor'a rakip olduğu iki maçta beş gol kaydetti. Makedon golcü, Ekim 2019'daki karşılaşmada geçen sezon bir maçta dört gol atan tek oyuncu olmuştu. Denizlispor forveti Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'dan daha fazla gol attığı tek takım Beşiktaş. Denizlispor orta sahası Ismail Aissati, Süper Lig kariyerindeki üç golü de Antalyaspor formasıyla kaydetmişti. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig kariyerinde yabancı çalıştırıcılara rakip olduğu 11 maçın sadece birini kaybetti ancak sekiz karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.