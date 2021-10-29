Antalya SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? SOLOTÜRK gösterisi nerede?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri detayları yapacak. Konyaaltı sahili üzerinde F-16 uçaklarıyla yapılan prova uçuşu yoğun ilgi görürken, Cumhuriyetin kuruşu için yapılacak gösteri uçuşu daha çok aranıyor. Cumhuriyetin 98. yıldönümü şerefine yapılacak olan Antalya SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta?

ANTALYA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Konyaaltı sahili üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.