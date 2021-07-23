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Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın

Bülent TATOĞULLARI- Veli KÖKEN/ANTALYA, (DHA) |  23 Temmuz 2021 Cuma - 1:05 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 1:05

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Antalya OSB 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında, saat 22.45 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni hakkında henüz net bilgiye ulaşılamayan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye, yangının çevre fabrikalara da sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı.
 
Fabrikada çalışan bulunmadığı için ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadığı öğrenildi. İtfaiye, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
 
Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı. İçerideki plastik parçalarının yanması bekleniyor. Çevre fabrikalara sıçramaması için gerekli önlemler alındı. Fabrikada mesai olmadığı için ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.
 

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