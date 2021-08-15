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Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını!

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 16:18 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 16:18

Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahalede bulunuluyor.


Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ile yangın söndürme ekibi sevk edildi.
 
Yangına 4 helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.

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Antalya Akseki orman yangın
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