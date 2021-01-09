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Antalya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı var

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 17:29 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 17:29

Antalya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik iki yıl önce  çalışma başlattı.
 
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Antalya, İzmir Manisa, Aksaray ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
 
Adreslerde yapılan aramada örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı  değerlendirilen Türk lirası, avro, dolar, çoğu örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait  kitap, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
 
"Hurma ticareti" adı altında örgüte finans sağlamışlar
 
FETÖ/PDY'nin "Antalya yeni esnaf yapılanması" içinde paravan "hurma  ticareti" adı altında örgüte finans sağlandığı, "bağış, himmet" adı altında para  toplandığı belirlendi.
 
Toplanan paraların tutuklu, hükümlü, kamudan ihraç edilen örgüt  mensuplarının aileleri ile henüz deşifre olmamış Antalya'da üniversite eğitimi  alan öğrencilerin ihtiyaçları için kullanıldığı belirlendi.
 
 Örgüt üyeleriyle belirli aralıklarla toplantılar düzenlendiği,  toplantılara yer temin edildiği, adli mercilerce işlemleri süren örgüt mensupları  için avukat sağlandığı tespit edildi.
 
Şüphelilerin, söz konusu faaliyetlerle Antalya'da yeni yapılanma  içinde oldukları öğrenildi.

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Antalya FETÖ operasyonu FETÖ
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