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Antalya dehşet! Yatalak kadın yanarak can verdi!

AA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 20:42 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 20:42

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir evde çıkan yangında, 83 yaşındaki yatalak kadın hayatını kaybetti.


Çamköy Mahallesi'ndeki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen  nedenle yangın çıktı.
 
Dumanları fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
 
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
 
Yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülen yangın sonrası evde yapılan  incelemede, Kadriye Turgut'un (83) cenazesi bulundu.
 
Yatalak olduğu öğrenilen Turgut'un, yangın çıktığında alışverişte olan  kızı ve damadıyla yaşadığı öğrenildi.
 
Turgut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
 
Olay yerine gelen Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Turgut'un damadı  İsmail Ergün'e ıslanan ayakkabıları nedeniyle yenisini verdi, başsağlığı diledi.
 
Şahin gazetecilere, ilçelerinde ilk kez ölümlü bir yangın yaşandığını,  üzüntülü olduklarını kaydetti.
 

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Antalya Aksu yangın
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