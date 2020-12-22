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Antalya'dan kış günü yazdan kalma görüntüler!

Antalya'dan kış günü yazdan kalma görüntüler! Antalya'da 13 yıldır geleneksel olarak yılbaşı öncesi düzenlenen 'Noel Anne' çekimleri, bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. 
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