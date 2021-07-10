Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 17 kişi tutuklandı

Antalya Jandarma Komutanlığı ve Serik Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı araştırma ve istihbarat çalışmaları sonucu Serik ve Manavgat ilçelerinde 6 Temmuz günü sabaha karşı 50 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 37 senet, 41 tapu, 156 satış sözleşmesi, 240 boş senet, 119 çek, 21 senet fotokopisi, 8 tapu fotokopisi, ibraname, 29 vekaletname, hesap dökümü, 14 ajanda ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve 52 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından 'tefecilik', 'yağma', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'kişisel bilgilerin izinsiz kullanılması' ve 'tehdit' suçlamalarıyla dün akşam adliyeye sevk edildi. Savcılıkta geç saatlere kadar süren sorgularının ardından şüphelilerden 1'i, serbest bırakılırken, 25'i ise tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.