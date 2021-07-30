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Antalya'daki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi

AA |  30 Temmuz 2021 Cuma - 22:51 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 22:51

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.


Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın  etkisiyle yayıldı.
 
Yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya  çalışılıyor.
 
Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.  Bölgede yaklaşık 10 evin yandığı, alevlerin Balkaya Mahallesi'ni de tehdit ettiği  bildirildi.
 
Ortakonuş Mahallesi sakinleri tahliye edildi, 33 kişi Gündoğmuş Çok  Programlı Anadolu Lisesi Yurduna yerleştirildi.
 
Mahalledeki 100'ün üzerinde hayvanın da bölgeden alındığı öğrenildi.

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Antalya Gündoğmuş müdahale
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