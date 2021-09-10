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Antalya'daki cezaevinden firar etti, böyle yakalandı

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) |  10 Eylül 2021 Cuma - 18:03 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 18:03

Antalya'da cezaevinden firar eden ve hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.T., Hatay'da yakalandı.


Hatay İl Jandarma Komutanlığ ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Antalya'da cezaevinden firar eden T.T.'nin Hatay'da olduğunu tespit etti. Antakya ilçesindeki adrese baskın yapan ekipler, T.T.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
 

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Antalya cezaevi firar
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