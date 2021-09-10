Hatay İl Jandarma Komutanlığ ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Antalya'da cezaevinden firar eden T.T.'nin Hatay'da olduğunu tespit etti. Antakya ilçesindeki adrese baskın yapan ekipler, T.T.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
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Antalya'daki cezaevinden firar etti, böyle yakalandı
İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) | 10 Eylül 2021 Cuma - 18:03 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 18:03