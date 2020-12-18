Antalya'daki 'Beni tanımadın mı' kavgasında şok dava!

Asayişten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül ile ‘Beni tanımadın mı’ tartışması yaşayan polis memur u Uğur Ergün hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla kamu davası açıldı. Savcı, Asayiş Şube Müdürü Furkan Gediktaş’ın tanık ifadesine dikkati çekerek, suçun oluştuğuna kanaat getirdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Uncalı Polis Lojmanları’nda gerçekleşti. Görev bölgesine gitmek için resmi kıyafetli biçimde lojmandaki dairesinden çıkan Uğur Ergün, merdivenlerde üzerinde sivil kıyafet bulunan Mustafa Hilmi Özgönül ile karşılaştı. Ergün, Özgönül’den şüphelendi ve apartmanda ne işi olduğunu sordu. Bunun üzerine Özgönül, il emniyet müdür yardımcısı olduğunu söyleyerek, “Beni tanımıyor musun sen” dedi ve polis memuru Ergün ile tartışmaya başladı. Apartmandaki tartışmayı duyan polis memurunun eşi Şükran Ergün de olaya dahil oldu.

RESMİ EKİP GELDİ

Taraflar hep birlikte apartman dışına çıkarken, Özgönül, Asayiş Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş’ı cep telefonundan arayarak lojmanın bulunduğu bölgeye ekip göndermesini, kendisinin de olay yerine gelmesini istedi. Bir süre sonra resmi ekipler olay yerine geldi.

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