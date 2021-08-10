10 Ağustos 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.433 -0.15 EURO 10,1660 0.05
USD 8,6490 0.12 ALTIN 479,860 -1.77
CANLI BORSA
TÜMÜ

Antalya'da yangın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

DHA |  10 Ağustos 2021 Salı - 1:56 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 1:58

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuzda çıkan orman yangınları kapsamında Akseki ilçesinde başlayan yangının şüphelisi A.Y. tutuklandı.


Akseki ilçesi Kepez Beleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi başlayan orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Bassavcılıgı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırmada, yangının şüpheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.
 
Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli A.Y., işlemlerinin ardından bugün Akseki Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan A.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten orman yangınına neden olmak suçundan tutuklandı.
 

ETİKETLER

Antalya Antalya yangın tutuklama orman yangını
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.