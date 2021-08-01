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Antalya'da yangın paniği! Alevler bir anda yükseldi!

AA |  01 Ağustos 2021 Pazar - 11:44 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 11:53

Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


İlçenin 4 farklı bölgesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor. Yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı. Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor.

BÜYÜK PANİK

Alev ve dumanın metrelerce yüksekliğe çıkması drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yangının boyutu bir kez daha ortaya çıktı. Müdahale sırasında rüzgarın etkisiyle aniden yükselen alevler, bölgede çalışma yürüten ekipler, yangına yardımcı olan vatandaşlar ve yangını görüntüleyen basın mensupları arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

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