Antalya'da yaban keçisi avcılarına ağır ceza! 38 bin 154 lira...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, sorumluluk sahaları içerisindeki Güçlükoy Mahallesi'nde silah seslerinin gelmesi üzerine bölgeye ulaştı.

Av koruma ekiplerinin gören kaçak avcılık yapan kişiler, araçlarını ekibin üzerine sürerek kaçmaya çalıştılar.



Jandarma ekiplerinin desteği ile yakalanan üç kişi hakkında, av koruma ekibi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.



Vurulan dişi yaban keçisinin derisine el konulurken, üç kişiye toplam 38 bin 154 lira ceza kesildi.



Öte yandan, sokağa çıkma yasağından dolayı Jandarma ekipleri tarafından da kaçak avcılara kişi başına 3 bin 150'er lira ceza uygulandı.