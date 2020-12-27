Antalya’da tepki çeken görüntülerle ilgili Emniyet'ten flaş açıklama!

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor. Denetimler sırasında kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşadığını söyleyen Ali Çiçek'e kısıtlama kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Çiçek'e yazılan ceza hakkında, ''Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz.'' açıklamasında bulundu.

?Türkiye genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Antalya 'da genel olarak uyuluyor. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf çalışanlar ve turistler yer aldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir grup turistin olduğu görüldü. Sahil bandında kimi turistler spor yaparken kimi turistler ise çocuklarıyla parkta eğlendi.

POLİS TEK TEK DURDURDU

Boş yollarda kedi ve köpeklerin rahatça dolaştığı kentin ana arterlerinde polis ekipleri uygulama noktası kurarak denetim yaptı. Konyaaltı Sahili'ni kuşbakışı gören varyantta uygulama noktası oluşturan polis ekipleri buradan geçen turistlere tek tek pasaport sordu. Maske ve fiziki mesafe kuralının hatırlatıldığı turistler uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirirken kısıtlama kurallarına uymayanlara da para cezası kesildi.

Turistlerle birlikte yolda yürüyen Ali Çiçek'i (32) durdurup kimliğini kontrol eden polis ekipleri, ona neden dışarıda olduğunu sordu. Ankara 'dan iş bulmak için Antalya'ya geldiğini ve turizmde çalıştığını, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiçek'e polis ekipleri kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı. Polis ekipleri, 3 bin 150 lira ceza kestikleri Çiçek'e bir yerde sabitte kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Antalya'da kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşadığını söyleyen Ali Çiftçi'ye (32) kısıtlama kurallarına uymadığı için kesilen cezadan dolayı özür dilendi.

EGM’den yapılan açıklama şu şekilde:

Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz.

KARTON ÜSTÜNDE UYURKEN BULUNDU, BUGÜN ANKARA'YA UĞURLANDI

Antalya'da, dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, 3 bin 150 lira ceza uygulanan daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nce para cezası iptal edilen Ali Çiftçi (32), aynı günün akşamında zabıta ekipleri tarafından sokak arasında yere serdiği kartonların üzerinde uyurken bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla zabıta ekipleri, Çiftçi'yi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bimekan Barınma Evi'ne yerleştirdi. Yemek verilen Çiftçi, sabah sivil polis ekiplerince alınarak, otogara götürüldü. Otobüs bileti alınan Ali Çiftçi, kendisine çıkarılan 'seyahat izin belgesi' ile Ankara'ya uğurlandı.