03 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9730 0.02
USD 8,2820 0.08 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Antalya'da sır olay! Annesini yüzüstü hareketsiz yatarken buldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya) |  03 Mayıs 2021 Pazartesi - 1:11 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 1:11

Antalya'nın Serik ilçesinde oturan Hatice Günal (42), seradan eve dönen oğlu tarafından birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu. İlçedeki bir okulda aşçı olarak çalışan ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Günal'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.


Serikte çiftçilik yapan Ahmet Kemal Yıldırım (19), seradaki işini bitirip, saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle 1230 sokakta bulunan 3 katlı binanın üst katında annesiyle oturdukları daireye geldi. Eve girdiğinde annesi Hatice Günalı yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulan Ahmet Kemal Yıldırım, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Günalın yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Hatice Günalın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na konuldu. Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Hatice Günalın şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER

Antalya Serik okul
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.