Antalya'da şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti!

Antalya genelinde etkili olan yağış, batı ilçelerinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönüştü. Sağanak Kaş ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kınık ve Ova mahallelerinde yağış sonrasında seraların bulunduğu alanlarda su birikintileri oluştu, bazı seraları su bastı. Su baskını nedeniyle seralardaki mahsuller zarar gördü. Kaş Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
SABAHA KADAR ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen kuvvetli olarak devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerine kadar etkisini artırarak, Antalyanın Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Kemer, Döşemealtı, Aksu ve Serik ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."