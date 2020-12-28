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Antalya'da şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti!

DHA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 20:37 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 20:37

Antalya'da kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine, son 24 saatte metrekareye 144.1 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle kent merkezi ve özellikle Finike, Kemer, Kumluca gibi batı ilçelerinde, çeşitli trafik kazaları meydana geldi. Yolun kayganlaşması nedeniyle yaşanan kazalarda maddi hasar meydana geldi. Onlarca araç, yolda kaldı. Kent merkezinde çeşitli binalar su baskınına uğrarken, Demre ilçesinde de bazı seraları su bastı.


Antalya genelinde etkili olan yağış, batı ilçelerinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönüştü. Sağanak Kaş ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kınık ve Ova mahallelerinde yağış sonrasında seraların bulunduğu alanlarda su birikintileri oluştu, bazı seraları su bastı. Su baskını nedeniyle seralardaki mahsuller zarar gördü. Kaş Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
 
 
SABAHA KADAR ETKİLİ OLACAK
 
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
 
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen kuvvetli olarak devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerine kadar etkisini artırarak, Antalyanın Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Kemer, Döşemealtı, Aksu ve Serik ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
 
 

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Antalya sağanak trafik kazaları
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