02 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9870 0.23
USD 8,2880 1.04 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Antalya'da otelde rezalet! Yüzlerce kişi kuralları altüst etti

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) |  02 Mayıs 2021 Pazar - 21:44 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 21:44

Antalya'da, artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Bu kez de Manavgat'ta bir otelde çekilen korona partisi görüntüleri 'pes' dedirtti.


Haftalık vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalyada pandemi kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor. Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen eğlence, kural tanınmazlığın belgesi olarak kayıtlara geçti. Pandemi döneminin olmazsa olmazı sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi, müzik eşliğinde eğlenip o anları cep telefonları ile görüntüledi. Yaşananlar orada bulunan katılımcılar tarafından kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları görülürken, eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görülüyor.

ETİKETLER

Antalya vaka Manavgat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.