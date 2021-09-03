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Antalya'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

AA |  03 Eylül 2021 Cuma - 18:05 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 18:05

Antalya Valiliği, ormanlara giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava  tahminlerine göre, bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı ve bu durumun  orman yangınlarına neden olmaması için tedbir kararları alındığı belirtildi.
 
Buna göre, Antalya sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara 30  Temmuz'da başlatılan ve 31 Ağustos'a kadar devam eden giriş yasağının 30 Eylül'e  kadar uzatıldığı vurgulandı.
 
Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola  vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu ifade edilen  açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla  ilişiği olmayan anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen  dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman alanı  civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her  türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün  tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ilgili  kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli  bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak,  gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır."
 
Tüm belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp  toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve yangın riskine karşı  gerekli iş makinelerini hazır bulunduracakları belirtildi.
 
Kaymakamlıklar ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel  kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin de etkin şekilde  gözetim ve denetim yapacaklarına işaret edilen açıklamada, gerekli hallerde  kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına  karşı etkili müdahale edileceği vurgulandı.
 
Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831  sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli  işlem yapılacağı vurgulandı.

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Antalya orman giriş yasağı
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