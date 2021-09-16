Antalya'da öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı

Okul bahçesine toplanan öğrencileri okulun temizliği konusunda uyarırken tehditte bulunduğu öne sürülen Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu Müdür Yardımcısı F.Y.C’ye yönelik idari soruşturma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda görevlendirilen müfettişlerin incelemesi sonucu tutulan rapor doğrultusunda F.Y.C, açığa alındı.
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencilere yönelik sözleri tepki çeken F.Y.C. hakkında 14 Eylül’de idari soruşturma başlatmıştı.