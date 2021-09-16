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Antalya'da öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 23:03 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 23:03

Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında idari soruşturma başlatılan okul müdür yardımcısı açığa alındı.


Okul bahçesine toplanan öğrencileri okulun temizliği konusunda  uyarırken tehditte bulunduğu öne sürülen Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu  Müdür Yardımcısı F.Y.C’ye yönelik idari soruşturma gerçekleştirildi.
 
Bu kapsamda görevlendirilen müfettişlerin incelemesi sonucu tutulan  rapor doğrultusunda F.Y.C, açığa alındı.
 
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı  öğrencilere yönelik sözleri tepki çeken F.Y.C. hakkında 14 Eylül’de idari  soruşturma başlatmıştı.
 
  
 

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Antalya soruşturma müdür yardımcısı
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