Antalya'da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi! Yüzde 90'ı tükendi

Tarihinde ilk defa 100 milyon liralık büyük ikramiyeyi verecek olan Milli Piyango biletlerine ilgi yoğun. Antalya genelinde biletlerin yüzde 90'ı tükendi.

Son 6 yılda değişik şans oyunlarından 20 büyük ikramiye ile talih kuşunu arayanların hayallerine kavuştuğu Antalya 'da, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin heyecanı yaşanıyor. Muratpaşa ilçesi, şans oyunlarında son 10 yılda kazandırdığı 37 büyük ikramiye ile talih kuşunu arayanların hayallerine ulaştığı yer olarak dikkati çekiyor.

Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı yılbaşı özel çekilişi için bilet satın almak isteyenler, bayiler önünde kuyruk oluşturdu. Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin de 100 TL'den satıldığı piyango bayilerinde, en çok çeyrek bilet ilgi görüyor.

FİZİKİ MESAFEYE ÖNEM VERİLİYOR

Bilet bayileri önünde oluşan kuyruklarda koronavirüs (Covid-19) önlemlerine büyük ölçüde dikkat ediliyor. Bayi çalışanları şeffaf renkli bir cam bölmenin arkasından bilet almak isteyenlere hizmet verirken sürekli ellerini dezenfekte ediyor. Bilet almak için sırada bekleyen vatandaşlar ise aralarında 2'şer metre boşluk bırakarak fiziki mesafeyi koruyor.

ÇIKINCAYA KADAR ÇEKİLİŞ SÜRECEK

Kuyrukta bekleyenlerden kiminin hayalini lüks bir araç ya da ev süslerken, kiminin hayalini de ailesi için daha iyi bir yaşam, çocuklarının ve torunlarının geleceği ya da sağlığına kavuşması süslüyor. Bu yıl bir de ilk gerçekleştirilecek. Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi olan 100 milyon lira, satın alınan bilete isabet edinceye kadar çekiliş sürecek. Biletler yılbaşına sayılı gün kala tükenme noktasına geldi. İl genelinde biletlerin yüzde 90'ı satıldı. Bilet alanlar en çok çeyrek bileti tercih etti.

BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE

Bilet alanlar kendilerine büyük ikramiyenin çıkacağını hayal ederken, biletlerin tükenmek üzere olduğunu hatırlatan Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, “Biletlerin neredeyse tamamı tükenmek üzere. Elimizde çok az bilet kaldı. İki gün sokağa çıkma kısıtlaması var. Sonrasında son biletler bayilerde olacak. Bilet satışı yaparken koronavirüs kurallarına fazlasıyla dikkat ediyoruz" dedi.