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Antalya'da "mavi bayraklı" plaj sayısı 203'e yükseldi

AA |  14 Haziran 2019 Cuma - 15:10 | Son Güncelleme : 14 06 2019 - 15:10

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'da, mavi bayraklı plaj sayısı 203 oldu.


Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan  Antalya'da, "mavi bayraklı" plaj sayısı 203'e yükseldi.

Kent bazında, Türkiye'de ve dünyada liderliği bırakmayan Antalya'daki  mavi bayraklı plaj sayısı her geçen gün artıyor.

Muratpaşa ilçesindeki Konserve koyunda bulunan bir plaj, 2019-2020  sezonunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program  kapsamında mavi bayrak almaya hak kazandı. Böylece Antalya'daki mavi bayraklı  plaj sayısı 203 oldu.

Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Bilem, Muratpaşa Belediyesi Mavi  Bayrak Yerel Sorumlusu Gürkan Yılmaz ile çalışanlar, mavi bayrağı törenle astı.

Bilem, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletme olarak yoğun  denetimlerden geçtiklerini, şartları yerine getirmekle mavi bayrağı hak  ettiklerini söyledi.

Mavi bayrağın turizm sektörü adına önemli bir ölçüt olduğunu  vurgulayan Bilem, "Uluslararası öneme sahip olan özelliğiyle de Türk turizmine  katkı sağlamaktadır. Denizimizin ve tesisimizin insan sağlığına uygun olduğu bu  yıl da tescillenmiş oldu. Mavi bayrak, tatil programı yapanların ve tur  operatörlerinin aradığı, dünyada halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen  eko-etikettir." diye konuştu.

Türkiye'de 463 plajda, 22 marina ve 15 yatta mavi bayrak  dalgalanacağını belirten Bilem, turizmin önemli bir sektör olduğuna değindi.

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Antalya mavi bayraklı plaj sayı yükseldi
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