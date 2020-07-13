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Antalya’da korkunç olay! Dokuzuncu kattan önce bebeğini attı, sonra kendi atladı

DHA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 17:32 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 17:32

Antalya’da, oturduğu 9 katlı apartmanın çatısına çıkan Gülay G. (27), 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı attıktan sonra kendisini boşluğa bıraktı. Anne ve bebeği yaşamını yitirdi.


Olay, saat 15.00 sıralarında, Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki apartmanın 1'inci katında oturan Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı binanın çatısına çıktı.
 
 
Önce bebeğini binadan atan Gülay G., ardından kendisini de boşluğa bıraktı. Anne ile bebeği, kanlar içinde yerde kalırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülay G. ve Yağız bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede, Gülay G.'nin bileğinde kesik izi olduğu görüldü.
 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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