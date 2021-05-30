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Antalya'da kampçı Mustafa kayboldu! Herkes onu arıyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) |  30 Mayıs 2021 Pazar - 19:30 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 19:30

Antalya'nın Kemer ilçesine kamp yapmaya gelen ve fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra kaybolan Mustafa Yıldırımı arama çalışmaları sürüyor. 7 gündür haber alınamayan Yıldırım için bugün Çıralı ve Maden Koyunda yapılan aramalardan da sonuç alınamadı.


Kemere bağlı Ulupınar Mahallesindeki Çıralıda kamp alanına gelerek tatilini geçiren Mustafa Yıldırım 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Mustafa Yıldırımdan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Kayıp Mustafa Yıldırımı bulmak için arama çalışması başlatıldı.
 
Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve Antalya İl Jandarma JAK Timi personeli arama çalışmalarını yaparken, İHH ve AKUT gönüllü ekipleri de ilk günden itibaren arama çalışmalarına destek verdi. Dün Adrasandaki Korsan Koyu ve Olympos yakınlarındaki Musa Dağında yapılan aramaların ardından bugün ise Kemer ilçesindeki Çıralı ve Maden Koyunda arama çalışmalarına devam edildi. Yapılan çalışmalara rağmen Mustafa Yıldırımdan herhangi bir iz bulunamadı. Çalışmaların yarın da devam edeceği belirtildi.

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Antalya Kemer dağlık bölge
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