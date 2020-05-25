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Antalya'da feci kaza! Araç köprüden uçtu, kadın sürücü öldü

DHA |  25 Mayıs 2020 Pazartesi - 9:18 | Son Güncelleme : 25 05 2020 - 9:18

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracıyla köprüden uçan sürücü Nursel Yıldız (39), yaşamını yitirdi.


Alanya'nın Türkler Mahallesinde dün gece meydana gelen kazada Nursel Yıldız'ın kullandığı 07 NLK 65 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ali Çavuşoğlu Köprüsünden Kargı Çayına uçtu.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla araç içerisinden çıkarılan Nursel Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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