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Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı var

AA/İHA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 21:30 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 21:36

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Veli Uçak'ın (58) kullandığı 07 NON 81 plakalı otomobil, Karapınar  Mahallesi Kaplanhanı yayla yolunda yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.  Sürücü Uçak'ın aracın kontrolünü kalp krizi nedeniyle kaybettiği öğrenildi.
 
Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay  yerine yönlendirildi.
 
Yapılan incelemede, sürücü Uçak ile Yaşar Uçak (57) ve Ayşe Uçak'ın  (40) sıkıştıkları araçta hayatlarını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Arzu  Şahin (39), Mustafa Şahin (11), Mustafa Uçak (13) ve Kerem Uçak (8) yaralandı.
 
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi  Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı, cenazeler jandarma  ve itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılarak Alanya Belediyesi Morguna  kaldırıldı.

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Antalya Alanya uçurum
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