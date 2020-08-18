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Antalya'da düğünde şoke eden görüntü

DHA |  18 Ağustos 2020 Salı - 17:54 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 17:54

Antalya'daki düğün ve kına gecelerinde, uzmanların uyarılarına rağmen temizlik, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı.


Koronavirüs pandemisine karşın 1 Haziran sonrası uzmanların, "Maske takın, sosyal mesafeyi koruyun ve hijyene dikkat edin" uyarıları yok sayılmaya devam ediyor. Antalya'nın Kepez, Aksu ilçelerindeki düğün ve kına gecelerinde sosyal mesafe yok sayıldı. Onlarca kişi kol kola halay çekti. Bazılarının maskeyle halaya eşlik etmesi ise bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Antalya kına gecesi düğün
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