Koronavirüs pandemisine karşın 1 Haziran sonrası uzmanların, "Maske takın, sosyal mesafeyi koruyun ve hijyene dikkat edin" uyarıları yok sayılmaya devam ediyor. Antalya'nın Kepez, Aksu ilçelerindeki düğün ve kına gecelerinde sosyal mesafe yok sayıldı. Onlarca kişi kol kola halay çekti. Bazılarının maskeyle halaya eşlik etmesi ise bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Antalya'da düğünde şoke eden görüntü
DHA | 18 Ağustos 2020 Salı - 17:54 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 17:54