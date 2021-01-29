29 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.473 -1.66 EURO 8,8780 -0.29
USD 7,3090 -0.34 ALTIN 436,520 0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Antalya'da dev vurgun! Tam 1 buçuk milyon TL’lik...

İHA |  29 Ocak 2021 Cuma - 19:20 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 19:20

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon TL’lik makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bandrolsüz makaron depolandığı bilgisi alınan depoya baskın yaptı. Yapılan aramada 11 bin 966 bin 50 adet boş makaron,  bin 800 adet nargile kömürü, 984 adet sigara sarma makinesi, bandrol sökmede kullanılan sprey ve ısıtıcı makine ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet Etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
 
Makaronların piyasa değerinin yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğu, şüphelilerin vergi ödememek için makaron kutuları üzerinde bulunan bandrolleri özel usullerle söktükleri ve tekrar tekrar kullandıkları ortaya çıktı.

ETİKETLER

Antalya makaron polis
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.