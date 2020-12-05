Antalya'da şiddetli deprem!

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık" dedi.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR BULUNMUYOR

ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI: DUYURMAK İSTERİM, EVLERİNDEN ÇIKABİLİRLER

Antalya Valisi şu bilgileri paylaştı:

"Hepimize geçmiş olsun Allah göstermesin diyelim. Gazipaşa açıklarında deniz açıklarında deprem. Bizim hiçbir noktamızda, hiçbir ilçemizde herhangi bir hasar bildirilmedi. Herhangi bir can kaybı, mal kaybı yaralanma ve hasar; tüm ilçelerden teyitleri aldık. İlk bilgiler herhangi bir olumsuzluk yok.

Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim. Evlerinin önüne çıkabilirler. Arzu edenler, isteyen vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilirler. Bunu 112'yi, jandarmayı, polisi arayanlara da söyledik. Evlerinin önüne çıkmalarında bir mahsur yok. "