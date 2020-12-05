Antalya'da şiddetli deprem!

AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 77,22 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Antalya ve çevre illerde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,4 olarak duyurdu. Sarsıntının Konya, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde hissedildiği bildirildi. Söz konusu şehirlerdeki sosyal medya kullanıcıları, yaklaşık altı saniye sallandıklarını yazdı.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık" dedi.
AFAD: OLUMSUZ İHBAR BULUNMUYOR
Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI: DUYURMAK İSTERİM, EVLERİNDEN ÇIKABİLİRLER
Antalya Valisi şu bilgileri paylaştı:
"Hepimize geçmiş olsun Allah göstermesin diyelim. Gazipaşa açıklarında deniz açıklarında deprem. Bizim hiçbir noktamızda, hiçbir ilçemizde herhangi bir hasar bildirilmedi. Herhangi bir can kaybı, mal kaybı yaralanma ve hasar; tüm ilçelerden teyitleri aldık. İlk bilgiler herhangi bir olumsuzluk yok.
Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim. Evlerinin önüne çıkabilirler. Arzu edenler, isteyen vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilirler. Bunu 112'yi, jandarmayı, polisi arayanlara da söyledik. Evlerinin önüne çıkmalarında bir mahsur yok. "
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANI: ŞİMDİLİK BİR SORUN YOK
Antalya Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz CNN TÜRK canlı yayınında konuştu.
Yılmaz, "Şu anda olumsuz bir şey duymadık. Ben de hissettim depremi. Açık şekilde hissettik. Sanırım deniz açıklarında oldu deprem. Gazipaşa değil, Antalya’nın doğu ilçelerinde hissedildi sanırım. Bir hasar bilgisi henüz gelmedi. Şimdilik bir sorun yok. Geçmiş olsun diyorum" dedi.
"YAKLAŞIK 15-20 SANİYE SÜRDÜ"
DHA muhabiri Semih Ersözler, "Henüz artçı ile ilgili bir bilgimiz yok, depremin Antalya açıklarında Kıbrıs fay hattında meydana geldiğini söyleyebiliriz. Kent merkezinde hissedildi. Depremin şu an Alanya açıklarında ve 5.2 büyüklüğünde olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 15-20 saniye sürdü" dedi.
Anadolu Ajansı muhabiri Süleyman Elçin, "AFAD il müdürü ve UMKE ekipleriyle görüştük. Deprem nedeniyle Antalya’nın Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerindeki vatandaşlar şiddetli sarsıntı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Henüz yaralanma ya da can kaybı haberi yok" açıklamasını yaptı.
İşte Prof. Şükrü Ersoy'un açıklamaları: Derinlik çok enteresan. 80 kilometrelik derinlik, ancak dalma batmayı karakterize eder. Aynı Rodos ve Girit'in altına dalan Afrika kıtasının oluşturduğu deprem gibi. Bunun çok Antalya açıklarında olmaması gerekir. Güney Batı Anadolu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgesidir. Bunun nedeni de oradaki mekanizmanın aynı Şili, aynı Japonya, aynı Endonezya gibi dalma-batma zonundaki depremler, derin depremler. Ama bu büyüklükteki deprem yıkıcı olmayabilir ama çevreden çok hissedilmiştir.
Bu derinlik Türkiye ana karasındaki depremlere benzemiyor, normal depremler 30 km'yi geçmez. Bunun biraz daha batıda olduğunu düşünüyorum.
Depremler, 8,6'ya kadar çıkabilir ki bu çok büyük bir deprem, tsunamiler ve volkanizmaları tetikleyebilir. Bu üçlü tehlike tarih boyunca meydana gelmiş. Benim en çok çekindiğim yerlerden biri güneybatı Anadolu'dur.
REUTERS 'SON DAKİKA' KODUYLA DUYURDU
Uluslararası haber ajansı Reuters, depremi 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu. Yerel medyadaki haberlere göre depremin Antalya ve çevresinde hissedildiğini aktaran Reuters, herhangi bir hasar veya can kaybına ilişkin bir bilgi olmadığını bildirdi.
"VATANDAŞLAR SAKİN KALMALI"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Vatandaşların sakin kalmaları gerektiğini anlatan Sözbilir, "Bölgede depremlerin olması normal. Orta şiddetli bir deprem, evlerinde hasar olmayan vatandaşların evlerinde kalmasında sakınca yok." dedi.