Antalya'da denizde çıkan hortum plaja kadar ulaştı! 5 yıldızlı otelin...

Antalya'nın Serik ilçesinde denizde hortum oluştu. Plaja ulaşan hortum 5 yıldızlı bir otelin çatısında zarara neden oldu.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde şiddetli sağanak sonrası hortum oluştu.

Boğazkent Mahallesi'ndeki plaja kadar ulaşan hortum, şezlonglara ve 5 yıldızlı bir otelin çatısına zarar verdi.