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Antalya'da denizde çıkan hortum plaja kadar ulaştı! 5 yıldızlı otelin...

AA-DHA |  16 Haziran 2021 Çarşamba - 10:30 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 10:39

Antalya'nın Serik ilçesinde denizde hortum oluştu. Plaja ulaşan hortum 5 yıldızlı bir otelin çatısında zarara neden oldu.


Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde şiddetli sağanak sonrası hortum oluştu.
 
Boğazkent Mahallesi'ndeki plaja kadar ulaşan hortum, şezlonglara ve 5 yıldızlı bir otelin çatısına zarar verdi.
 
Hortum, Manavgat ilçesinin İlarma sahili bölgesine doğru bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. Hortumu bölgede oturan Nahit Toklu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 
 
Nahit Toklu, "Saat 06.30 sıralarında şimşekle birlikte yağmur başladı. Evimin balkonuna çıktım. Bahçeye bakıyordum, birden karşıda deniz üzerinde hortumu fark ettim. Cep telefonumla çekmeye başladım. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Boğazkent ve İlarma sahili ortasında çıktı hortum. Daha önce de sahilde hortum çıktığını görmüştüm" dedi.

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Antalya hortum otel
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