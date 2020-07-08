Antalya'da dehşet anları! Vurularak yakalandı...

Antalya'da kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, bacağından vurularak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir pansiyona gelen Mehmet Fatih Ö. hakkında arama kaydı olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pansiyondan çıkan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüpheli, bu sırada bıçakla saldırdığı polis memurları Vehbi A. ve Fatih T'yi bacağından ve omzundan yaraladı.