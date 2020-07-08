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Antalya'da dehşet anları! Vurularak yakalandı...

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:41 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 14:04

Antalya'da kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, bacağından vurularak yakalandı.


Antalya'da kendisini durdurmaya çalışan 2 polis  memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, bacağından vurularak yakalandı.  
 
 
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa  Caddesi'nde bir pansiyona gelen Mehmet Fatih Ö. hakkında arama kaydı olduğu  bilgisine ulaştı.
 
 
Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pansiyondan  çıkan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüpheli, bu sırada bıçakla saldırdığı polis  memurları Vehbi A. ve Fatih T'yi bacağından ve omzundan yaraladı.
 
 
Kaçmaya çalışan zanlı, yaralı halde peşinden koşan polis memurları  tarafından  silahla bacağından vurarak yakalandı. Yaralılar, kentteki çeşitli  hastanelere kaldırıldı.
 
 
 
Dört gündür pansiyonda kalan Mehmet Fatih Ö'nün, "hırsızlık ve polise  mukavemet" suçlarından arandığı belirlendi. 
Görgü tanığı Sinan Payam, polis memurlarının yaralı olmalarına rağmen  kahramanca şüpheliyi yakaladıklarını anlattı.
 

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Antalya polis şüpheli bıçak vurularak yakalandı
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