28 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.471 -1.13 EURO 8,9720 0.17
USD 7,4240 0.96 ALTIN 413,060 -1.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Antalya'da 500 bin kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

DHA |  28 Şubat 2021 Pazar - 17:22 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 17:22

Antalya'da polis ekipleri, 500 bin kullanımlık sıvı halde sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda sentetik kannabinoid ham maddesi getirileceği istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler Döşemealtı ilçesi girişindeki uygulama noktasında 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 500 bin kullanımlık sıvı halde (6 kilo 560 gram) sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi. Araçlardaki K.A. ve A.Y. gözaltına alındı.
 
'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
 

ETİKETLER

antalya polis ekip ham madde
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.