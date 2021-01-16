Antalya'da 4 milyon TL'lik lüks araç bu hale geldi!

Antalya'da, lüks otomobilin refüje çıkıp ağaca çarptığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Kadir Özbey yönetimindeki ZH-894175 yabancı plakalı otomobil , Atatürk Bulvarından şehir merkezi istikametine giderken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, ilk olarak refüje çıktı, daha sonra ağaca çarparak diğer şeritte durabildi. Sürücü Özbey ve yanındaki Ayhan Aslan otomobilde sıkışırken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı. Hafif yaralı olan Kadir Özbey ve Ayhan Aslan hastaneye kaldırıldı. Sürücü Özbey'in kullandığı lüks otomobilin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.

Kazayı gören Can Erişen, "Araç çok süratli bir şekilde refüje çıktı. Önce ağaca çarptı, o esnada aracın önü havaya kalktı ve öyle durduktan sonra yere düştü. Herkes geldi yardımcı oldu. Ambulansla hastaneye götürüldüler" dedi.