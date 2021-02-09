Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı başvuruları bugün sona eriyor!

Antalya Büyükşehir Belediyesi 334 personel alacak. İŞKUR üzerinden yayınlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı başvuruları için bugün son gün. Başvuru yapacak adaylar, 9 Şubat yani bugün mesai bitimine kadar başvurularını yapabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adaylar Antalya İnsan Kaynakları Yüksekalan mahallesi Adnan menderes bulvarı büyükşehir hizmet binası NO:20 Muratpaşa Antalya adresine istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaatlarını gerçekleştirebilecek.

İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı ilanına göre, alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

102 filit işçisi (haşere ve ilaçlama) ve şoför, 148 temizlik işçisi, 17 beden işçisi, 6 tarım işçisi, 6 sulama görevlisi, 1 demir ustası, 1 duvar ustası, 1 elektrik teknisyeni, 1 forklift operatörü, 1 harita kadastro teknikeri, 1 Loder operatörü, 1 sıva ustası, 2 çevre mühendisi, 2 büro personeli, 4 teknik işçi, 12 güvenlik görevlisi, 8 iş makineleri operatörü,

BAŞVURU ŞARTLARI!

- Antalya il sınırları içerisinde ikamet ediyor olma,

- En az ilk okul mezunu olma,

- T.C vatandaşı olma,

- 18 yaşını tamamlamış olma, kamusal haklarından mahrum olmama,

- Türk ceza kanununun 53. Maddesinde belirtilen suçlardan ceza almamış veya mahkum olmamış olma, her hangi bir Sosyal güvenlik Kurulundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olma şartları aranmaktadır.