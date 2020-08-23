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Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 memur alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

23 Ağustos 2020 Pazar - 9:10 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 9:23

Antalya Büyükşehir Belediyesi, memur kadrosuna açıktan atama yoluyla 100 itfaiye eri alıyor. Peki, Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte itfaiye eri alım ilanı...


Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte itfaiye eri alım ilanı...
 
 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 100 itfaiye eri alınacak. 
 
Başvuru yapacak adayların İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma
ve İtfaiyecilik Önlisans programlarının birinden mezun olmaları ve en az C Sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. 
 
Adayların  2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden en az 55 puan almaları gerekiyor. 
 
İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için,  5 Ekim 2020 tarihinden 9 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. 
 
 
 

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