Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 memur alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Antalya Büyükşehir Belediyesi, memur kadrosuna açıktan atama yoluyla 100 itfaiye eri alıyor. Peki, Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte itfaiye eri alım ilanı...

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte itfaiye eri alım ilanı...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 100 itfaiye eri alınacak.

Başvuru yapacak adayların İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma

ve İtfaiyecilik Önlisans programlarının birinden mezun olmaları ve en az C Sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Adayların 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden en az 55 puan almaları gerekiyor.

İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?