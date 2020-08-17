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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek corona virüsü yakalandı!

AA/DHA |  17 Ağustos 2020 Pazartesi - 8:15 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 8:20

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Muhittin Böcek "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım" dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dün yapılan  Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole  durumdayım." mesajını paylaşan Böcek, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına  uyulması konusunda da uyarıda bulundu.  Böcek, "En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadesine de yer verdi.
 
 
  

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Muhittin Böcek corona Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
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