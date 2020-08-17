Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dün yapılan Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." mesajını paylaşan Böcek, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da uyarıda bulundu. Böcek, "En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadesine de yer verdi.
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- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek corona virüsü yakalandı!
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek corona virüsü yakalandı!
AA/DHA | 17 Ağustos 2020 Pazartesi - 8:15 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 8:20