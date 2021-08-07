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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

AA |  07 Ağustos 2021 Cumartesi - 16:17 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 21:48

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, hafif öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.


Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Böcek'in tahlillerini yaptıklarını ifade  etti.
 
Durumunun iyi olduğunu anlatan Özkan, "Doğal olarak çok kalabalığa  girip çıkıyordu. Rutin kontrol yapıldı, bir sıkıntısı yok. Şu an için  yatırılmadı, takip ediyoruz. Hafif öksürüğü vardı." dedi.
 
Belediye yetkilileri de birkaç gündür devam eden öksürük şikayeti  nedeniyle ailesiyle hastaneye başvuran Böcek'in testlerinin devam ettiğini,  sonuca göre yatırılıp yatırılmayacağına karar verileceğini bildirdi.
 
"Kovid-19 testim negatif çıktı"
 
Başkan Böcek, sosyal medya hesabından, "Sevgili dostlar, ateş,  öksürük, halsizlik nedeniyle Akdeniz Üniversitemize geldim. Tahlillerim yapıldı,  Kovid-19 testim çok şükür negatif çıktı. İyi dileklerinize teşekkür ederim.  Sağlıklı güzel günler diliyorum." paylaşımında bulundu.
 
 
Kovid-19 tedavisi görmüştü
 
Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 2020'de yaptığı  paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske,  hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
 
Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7  Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi  Hastanesine sevk edilmişti.
 
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan  Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik  açılması) uygulanmıştı.
 
Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım  ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti. Muhittin  Böcek, 8 Aralık 2020'de ise görevine başlamıştı.

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