Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakaların sık görüldüğü bazı mahallelerde karantina uygulanması kararı aldı. Karar doğrultusunda Saraykent, Ovakent, Gazi, Esenlik, Gazi, Akevler, Akasya, Odabaşı, Altınçay mahallelerinde bazı sokak ve caddeler ile Madenboyu Mahallesi'nde 3 ev, 14 gün boyunca karantinaya alındı.
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Antakya'da bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı
DHA | 06 Kasım 2020 Cuma - 1:57 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 1:57